"Wojna nie skończy się do jesieni". Doradca Zełenskiego o "jedynej opcji pojednania" z Rosją

Negocjacje Ukrainy z Rosją zostały zawieszone - oświadczył we wtorek członek ukraińskiej delegacji Mychajło Podolak. Dodał, że Ukraina nie zamierza oddawać swojego terytorium, by "ratować twarz Putina".

W podobnym tonie wypowiedział się doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. - Nie będzie kompromisu z Rosją zakładającego okupację części Ukrainy. Okupanci muszą całkowicie opuścić nasz kraj - stwierdził na antenie Kanału 24.

Doradca Zełenskiego: Nie oddamy żadnego terytorium Ukrainy Rosji

Wyraził również przekonanie, że “nie powinno być teraz mowy o pojednaniu z wrogiem”. - Jedyną opcją pojednania jest poddanie się Rosji, wycofanie wojsk i rozmowy o odszkodowaniach. Takie jest pryncypialne stanowisko kierownictwa państwa - powiedział Zełenskiego.

Podkreślił, że takie są warunki nie tylko prezydenta i władz kraju, ale także dyplomatów i międzynarodowych partnerów Ukrainy - Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. - Marzyciele w Europie mogą sobie wyobrażać różne rzeczy i doszukiwać się niejednoznaczności w całej sytuacji, ale nic z tego się nie wydarzy, poza klęską militarną Rosji i wyparciem wszystkich wrogich żołnierzy z Ukrainy - dodał Arestowycz.

Według doradcy prezydenta Ukrainy niektóre państwa chcą powtórzyć porozumienia mińskie i wzywają do zawieszenia broni za wszelką cenę. - Nie będzie scenariusza, w którym pozwolimy Rosjanom tutaj pozostać. Niektóre kraje mogą próbować negocjować, ale widzimy, jakie wielopłaszczyznowe procesy zachodzą teraz w Europie - powiedział Arestowycz. Doradca Zełenskiego wskazał, że Rosja, Francja i Niemcy mogą prowadzić trójstronne rozmowy, ale według niego jest to “dziwne zachowanie”.

We wcześniejszym wywiadzie Arstowycz ocenił, że wojna z Rosją raczej nie zakończy się do jesieni. Doradca prezydenta Ukrainy uważa, że rosyjskie wojska na niektórych kierunkach natarcia stracą niebawem zdolności do kontynuowania ataku i przejdą do obrony.

