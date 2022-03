Wojna w Ukrainie stała się faktem. Władimir Putin ogłosił w czwartek nad ranem rozpoczęcie ''operacji specjalnej w Donbasie''. W całej Ukrainie obowiązuje stan wojenny

We wtorek rano pocisk z wyrzutni rakietowej spadł w samym centrum Charkowa tuż obok budynku obwodowej administracji

Ponad 70 osób zginęło w Ochtyrce w obwodzie sumskim na północy Ukrainy w wyniku ataku wojsk rosyjskich. Większość ofiar to żołnierze

Rosyjskie wojsko domyka okrążenie Mariupola, by odciąć miasto od reszty Ukrainy

PE przyjął wniosek Ukrainy o wstąpienie do Unii Europejskiej. - Jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami. Chcemy, żeby nasze dzieci mogły żyć - to chyba uczciwe marzenie - mówił Zełenski w wystąpieniu do PE

Rosyjskie wojska rozpoczęły zmasowany ostrzał artyleryjski Charkowa. Bomby spadają na osiedla mieszkalne

Otoczony przez siły rosyjskie jest Chersoń, płoną budynki mieszkalne

Pod ostrzałem znalazł się też Żytomierz. Bomby spadły na znajdujący się obok szpitala budynek mieszkalny, który został doszczętnie zniszczony. Władze próbują ustalić liczbę ofiar

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

Rosja ponosi straty, Ukraina podaje dane

Putinowska Rosja, która 24 lutego zaatakowała Ukrainę, ponosi miażdżące straty na wszystkich frontach: wojennym, gospodarczym i cybernetycznym - ocenił we wtorek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w opublikowanym we wtorek oświadczeniu, które cytuje portal Ukrainska Prawda. "122 godziny oporu. Dzięki heroizmowi naszych obrońców otwierają się nowe fronty, na których wróg ponosi straty. Chcę wspomnieć o naszych ludziach na wschodzie (kraju): stali się dla wroga barierą nie do pokonania, co go bardzo demoralizuje" - podkreślił Reznikow na Facebooku.

"Na froncie gospodarczym Rosja poniosła już druzgocące straty. Rosyjska waluta zamienia się w zwykły papier. Jest pierwszy zakaz eksportu rosyjskiej ropy. Międzynarodowa społeczność IT włączyła się w niszczenie armii okupacyjnej. Nawet ukraińskie dzieci w wieku szkolnym przeszły do ofensywy na froncie cybernetycznym" - dodał minister.

Z wtorkowych danych sztabu generalnego ukraińskiej armii wynika, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę łączne szacunkowe straty wroga wyniosły 5710 zabitych i 200 wziętych do niewoli. Sztab zastrzega jednocześnie, że obliczenia są szacunkowe ze względu na intensywność walk.

Z zestawienia opublikowanego przez sztab generalny wynika ponadto, że Ukraińcy dotychczas zniszczyli lub uszkodzili: 29 samolotów, 29 śmigłowców, 198 czołgów, 846 opancerzonych wozów bojowych, 77 systemów artyleryjskich, siedem systemów obrony przeciwlotniczej, 24 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 60 cystern, trzy bezzałogowe statki powietrzne, dwie jednostki pływające i 305 pojazdów wojskowych.

Ukraina walczy o Chersoń

W Chersoniu, w mieście nad Dnieprem na południu Ukrainy, toczą się ciężkie walki. Trwają bombardowania obiektów cywilnych, mieszkańcy są brani na zakładników. Mer Ihor Kołychajew przekazał we wtorek, że Rosjanie ustawili posterunki na wjazdach do Chersonia, ale "miasto nie zostało poddane". Tego samego dnia wieczorem w Chersoniu przed budynkiem Obwodowej Administracji Państwowej stoi rosyjski sprzęt wojskowy, a stacja kolejowa i port znalazły się pod kontrolą Rosji - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na relację dziennikarki Eryki Awdijewej przebywającej w mieście. Na nagraniach miejskich kamer przemysłowych widać sprzęt wojskowy stojący przed budynkiem regionalnej administracji.

Burmistrz Chersonia Igor Kołychajew zaapelował do ukraińskich władz centralnych oraz organizacji międzynarodowych o pomoc w zorganizowaniu korytarza do zbierania setek zwłok i umożliwienia przywożenia do Chersonia żywności i lekarstw. Polityk wskazał, że w walkach zginęło wielu członków obrony terytorialnej Ukrainy.mCzęść z chersońskich ulic jest pozbawiona prądu oraz wody. Mieszkańcy blisko 290-tysięcznego miasta starają się nie opuszczać swoich domów. Sklepy pozostają zamknięte.

Kijów, Charków, Żytomierz pod ostrzałem wojsk Putina

Głównymi celami rosyjskiego ataku wydają się być w tej chwili Kijów, Charków, a także oraz tzw. korytarz na Krym - prowadzący przez Mariupol, wybrzeże Morza Azowskiego i Półwysep Chersoński. Od samego początku inwazji pozostają pod ciężkim ostrzałem wojsk rosyjskich.

Punktem przełomowym był wtorkowy atak na Plac Wolności w Charkowie. - To państwowy terroryzm popełniony przez Rosję – mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. – To terror przeciwko miastu Charków, to terror przeciwko Ukrainie. Na placu nie było żadnych celów wojskowych. Tak samo jak i w dzielnicach mieszkaniowych Charkowa, które atakowane są przez ostrzał artyleryjski. (…) Nie zostanie to wybaczone, nie zostanie zapomniane. Atak na Charków to zbrodnia wojenna, to państwowy terroryzm Federacji Rosyjskiej. Rosja jest państwem terrorystycznym, to jest oczywiste i musi być oficjalnie za takie uznane – podkreślił.

Zdjęcia satelitarne

Zdjęcia satelitarne, opublikowane w poniedziałek przez amerykańską firmę Maxar Technologies, przedstawiają rosyjski konwój wojskowy na północ od Kijowa, który rozciąga się na około 64 km. To znacznie więcej, niż podano wcześniej, gdy Maxar informował o konwoju długości 27 km. Maxar podał również, że na południu Białorusi, niespełna 32 km na północ od granicy z Ukrainą, zaobserwowano dodatkowe rozlokowanie sił lądowych i jednostki śmigłowców szturmowych