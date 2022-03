Wołodymyr Zełenski w poniedziałek wieczorem zwrócił się do mieszkańców zamieszkujących okupowane przez Rosjan południowe regiony kraju. - W Chersoniu widzieliśmy, jak do wolnych ludzi strzelają niewolnicy. To niewolnicy propagandy, która zmienia ich świadomość - mówił w najnowszym przemówieniu prezydent Ukrainy. 44-latek zaznaczył, że protesty rodaków to "bohaterski czyn".

Wołodymyr Zełenski każdego dnia wojny w Ukrainie zwraca się do rodaków, zagrzewając ich do boju. W czasie poniedziałkowego wystąpienia, które zostało opublikowane wieczorem, 44-latek był pod wrażeniem odwagi Ukraińców, którzy wykazują się ogromną odwagą, biorąc udział w licznych protestach na terenach zajętych przez wrogie wojska.

- Chciałbym, by nawet na mgnienie oka nasi Ukraińcy na południu nie pomyśleli, że Ukraina nie pamięta o nich. Wasze protesty to wielki bohaterski czyn. To szczęście, że mamy takich ludzi, że my wszyscy to Ukraina - powiedział w nagraniu wideo. - Walczymy o każdego Ukraińca! - zapewnił.

Wojna w Ukrainie: Nowe przemówienie Zełenskiego

Dalej słyszymy, jak prezydent Ukrainy swoje słowa skierował w kierunku mieszkańców okupowanych przez Rosjan miast: Berdiańska, Kachowki, Enerhodaru, Melitopola i Chersonia, podkreślając, że jest to "wolne południe Ukrainy".

- W Chersoniu widzieliśmy, jak do wolnych ludzi strzelają niewolnicy. To niewolnicy propagandy, która zmienia ich świadomość - powiedział. Mówił także, że "tych niewolników przysłała Rosja" i że nigdy nie widzieli oni "tylu wolnych ludzi na placach i ulicach".

Wołodymyr Zełenski ostrzega Rosjan

- Nigdy nie widzieli tysięcy ludzi, którzy nie boją się ich - niewolników z bronią w ręku - dodał Zełenski. Przekonywał także, że "ci niewolnicy uważają wolność za niebezpieczeństwo" i wywołuje ona u nich "strach, który propagandziści umieją przekuć w nienawiść".

Prezydent Ukrainy ostrzegł, że na Rosjan strzelających do cywilów w Chersoniu spadną "plagi egipskie", tak samo będzie "w Berdiańsku, Melitopolu i Kachowce - wszędzie, gdzie okupanci porywają naszych ludzi" - zakończył.

RadioZET.pl/PAP