Wojna w Ukrainie trwa. Rosjanie nie przestają ostrzeliwać ukraińskich miast, które są trapione przez ataki rakietowe. W poniedziałek odnotowano bombardowania w Sumach, Charkowie, czy w obwodzie rówieńskim i ługańskim. Mimo masy zniszczeń Ukraińcy nie tracą ducha walki i skutecznie odpierają ataki przeciwnika.

Jak zauważył jeden z wysokich rangą przedstawicieli Pentagonu, w związku z brakiem postępów rosyjskiej inwazji wojska Władimira Putina podejmują "desperacką próbę odzyskania impetu".

Starszy mężczyzna ratuje swój dorobek po bombardowaniu [WIDEO]

Skala zniszczeń jest ogromna, czego dowodem jest wiele zdjęć i nagrań, które trafiają do sieci. Wśród nich pojawił się szczególny filmik, który chwyta za serce. Na poruszającym materiale widzimy starszego mężczyznę, który po bombardowaniu próbuje uratować to, co jeszcze nadaje się do użytku.

