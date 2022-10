Wojna w Ukrainie ma "zakończyć się do lata". Później? "Zmiany w Federacji Rosyjskiej"

- Do końca roku jeszcze znacznie przesuniemy się naprzód, to będą znaczące zwycięstwa, niedługo to zobaczycie (...). Mam nadzieję, że to może być Chersoń - powiedział Budanow, pytany o prognozowany rozwój wydarzeń na linii frontu przed końcem roku.



Według niego "pod koniec wiosny to wszystko ma się zakończyć". - Do lata wszystko ma się zakończyć - dodał.

Wojna w Ukrainie. Budanow zapowiada "znaczące zwycięstwa"

Pytany o to, czy "zakończenie", to wyjście na granice z 1991 r., szef HUR wskazał: "na początek wyjdziemy na te granice". Po zakończeniu wojny - jak kontynuował - "rozpocznie się bardzo poważny proces polityczny związany ze zmianami w obecnej Federacji Rosyjskiej". Zdaniem Budanowa od federacji odłączą się niektóre regiony. Dodał też, że Rosja będzie wypłacać Ukrainie reparacje wojenne.

Na przełomie sierpnia i września ukraińska armia rozpoczęła dwie duże kontrofensywy - w obwodzie chersońskim na południu i obwodzie charkowski we wschodniej części kraju. Od kilku dni Siły Zbrojne Ukrainy nie informują o tym, jak wygląda sytuacja na tych kierunkach. Natomiast Budanow przekazał, że obecnie najbardziej zacięte walki toczą się w okolicach miast Bachmut i Sołedar w Donbasie.

