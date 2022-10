Rosyjskie pociski spadają znów na ukraińskie miasta. Alarmy w całym kraju

W 230. dniu pełnoskalowej wojny w Ukrainie Rosjanie znów kontynuują ataki na wybrane cele w całej Ukrainie. We wtorek rano ostrzelano znów centrum Zaporoża na południu kraju oraz elektrociepłownię w Winnicy w środkowej Ukrainie.

Władze obwodu zaporoskiego podały, że Rosjanie wystrzeli na miasto 12 pocisków S-300. W salon samochodowy trafiły dwie rakiety. Zginęła jedna osoba. Uszkodzona została także szkoła i przychodnia lekarska.

Rosja znów atakuje ukraińskie miasta

Na Telegramie pojawiły się również niepotwierdzone nagrania, które mają pokazywać pracę obrony przeciwlotniczej w obwodzie kijowskim. To najważniejsza potrzeba władz Ukrainie w rozmowach z Zachodem. Dostarczenie nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy zapowiedział w poniedziałek prezydent USA Joe Biden.

Alarmy przeciwlotnicze uruchomiono we wtorkowy poranek we wszystkich obwodach Ukrainy. Witalij Kim, szef administracji obwodu mikołajowskiego, podał na Telegramie informacje o kolejnych rakietach wystrzelonych z terytorium Rosji. O wybuchach m.in. w Odessie i Krzywym Rogu, a także w obwodach kijowskim i winnickim Ukrainy informują we wtorek rano władze lokalne i ukraińskie kanały w komunikatorze Telegram.

Bilans ofiar śmiertelnych poniedziałkowych rosyjskich ostrzałów miast Ukrainy wzrósł do 19, a liczba rannych do 105 – podał we wtorek na Twitterze portal Kyiv Independent, powołując się na ukraińską państwową służbę ds. sytuacji kryzysowych.

W poniedziałek doszło do zmasowanego ataku rakietowego Rosji na ponad 20 miast w większości regionów Ukrainy. Celem stał się Kijów (pierwszy raz od czerwca br.), a także m.in. Charków, Odessa, Dniepr, Krzywy Róg, Krzemieńczuk, Zaporoże, Mikołajów, Żytomierz, Winnica, Iwano-Frankowsk, Tarnopol, Lwów i Równe.

RadioZET.pl/PAP