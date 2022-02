"Będziecie mieli przes***e". Ukraińscy żołnierze wysyłają wiadomość do Rosjan

Nie macie pojęcia na co się porywacie, gdy dojedziecie do Kijowa będziecie mieli przes***e, ostrzelamy was z każdego okna - ostrzegali rosyjskich wojskowych w nagraniu w sieciach społecznościowych ukraińscy żołnierze. Poddajcie się dzieciaki! - wezwali.

Od czwartku, od kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę, trwają brutalne walki. Rosjanie przesuwają się coraz bardzie na zachód kraju, ale Ukraińcy stawiają dzielny opór. Po mediach społecznościowych krąży sporo filmików potwierdzających wysokie morale w szeregach ukraińskiej armii oraz wiarę w zwycięstwo nad agresorem.

Ukraińscy żołnierze do Rosjan: macie przes***e

Na jednym z takich nagrań dwóch ukraińskich żołnierzy ostrzega, że rzeczywistość wojny na Ukrainie jest zupełnie inna niż Rosjanie się spodziewali. Żołnierze przekonują, że ukraińskie wojska mają znakomitą broń i doskonale orientują się w terenie, co działa na niekorzyść agresorów.

Ponadto w komunikacie do rosyjskich wojsk, Ukraińcy przypominają, że w sobotę "nawet niesławny generał Magomed Tuszajew, dowódca Czeczeńskiej Gwardii Narodowej Ramzana Kadyrowa ze swoją jednostką został rozgromiony, ginąc jak pies".

Nie macie pojęcia na co się porywacie, gdy dojedziecie do Kijowa będziecie mieli przes***e, ostrzelamy was z każdego okna ukraińscy żołnierze do Rosjan

W końcu ukraińscy żołnierze przekonują, by rosyjskie wojska się poddały, gdyż "w porównaniu do Rosjan, my tu nie rozstrzeliwujemy jeńców na miejscu". "Nakarmimy was, damy wody (...), jesteśmy przyjaznymi ludźmi" - zachęcali. "Mamy gorącą herbatę, ubrania, prąd, (...) wszystko działa jak trzeba" - dodali.

"Wrócicie później do swoich matek, do swoich rodzin. W innym wypadku wszyscy tu na Ukrainie zginiecie na nic" - ostrzegli. Nagranie kończy się pozdrowieniem "Sława Ukrainie"!

RadioZET.pl/PAP/YouTube