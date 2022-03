Pożary i zniszczone budynki w ostrzelanym Charkowie. Spod gruzów wydobyto ciała 7 osób

Wojna w Ukrainie trwa już 20. dobę. Rosjanie nie ustają w atakach na ukraińskie miasta, w tym te największe: stołeczny Kijów oraz Charków. W tym drugim mieście od początku rosyjskiej inwazji zniszczono już prawie 600 domów mieszkalnych, 50 szkół, a także placówki medyczne.

W poniedziałek wieczorem miasto zostało po raz kolejny ostrzelane przez wojska rosyjskie. Na zdjęciach i filmach udostępnionych w mediach społecznościowych widać wybuchy i łuny ognia.

Charków. Spod gruzów wydobyto ciała 7 osób

Tylko w ciągu ostatniej doby miejscowe służby ratownicze wyjeżdżały 34 razy do gaszenia pożarów i odgruzowywania budynków. Również w ciągu ostatniej doby służby wyjeżdżały 34 razy do rozbrojenia pocisków artyleryjskich, które spadły w mieście i nie eksplodowały.

Jak poinformowały służby prasowe regionalnego oddziału ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych, spod gruzów uratowano trzy osoby i wydobyto ciała siedmiu osób, które zginęły. Resort opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z Charkowa.

Położony na północnym wschodzie kraju Charków to drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Przed wojną mieszkało tam ok. 1,4 mln osób.

