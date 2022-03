Kolejne eksplozje w Kijowie i okolicznych miastach. "Cztery wybuchy w ciągu 30 sekund"

Minęło już kilka dni od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Wojska agresora przesuwają się dalej na zachód, a brutalne walki trwają w większości dużych i średnich ukraińskich miast - w tym w stolicy kraju Kijowie, Charkowie czy Mariupolu.

Kijów. Kolejne eksplozje w krótkim odstępie czasu

W poniedziałek Rosjanie ostrzelali budynek władz obwodu charkowskiego. W wyniku tego ataku zginęło 7 osób. Tego samego dnia ostrzelali też wieżę telewizyjną w Kijowie, co niestety spowodowało śmierć pięciu osób.

Dowodem tego, że to zakończenia walk daleko są wieczorne doniesienia o kolejnych eksplozjach w Kijowie. Pisał o tym m.in. brytyjski dziennikarz John Sweeney:

Z kolei zdaniem współpracującego z BBC Euana MacDonalda wybuchy są tak głośne, że włączają alarmy samochodowe.

Taką informację przekazał również przebywający obecnie w Kijowie reporter Onetu Marcin Wyrwał. "Cztery potężne wybuchy w ciągu 30 sekund słyszymy w Kijowie" - napisał na Twitterze.

Portal NEXTA - cytujący Państwową Służbę Łączności - oraz "The Kyiv Independent" opublikowały zaś dokładny wykaz miejsc, w jakich miało dojść do wybuchów. To dzielnice Kijowa - Rusanówka, Kurenewka, Żuliany (niedaleko lotniska) oraz miasta w obwodzie kijowskim - Bojarka, Wysznewe i Biała Cerkiew. Z tego ostatniego miasta pochodzą dwa nagrania, które opublikował NEXTA:

RadioZET.pl/Twitter