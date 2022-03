Lotnisko Kanatowe jest pod ostrzałem. Władze: nie wychodźcie z ukrycia

Wojska rosyjskie ostrzeliwują lotnisko Kanatowe pod Kropywnyckim, głównym miastem obwodu kirowohradzkiego, leżącym około 250 km od Kijowa - podała we wtorek agencja Ukrinform, powołując się na władze regionu.

Wojna w Ukrainie. Trwa atak na lotnisko Kanatowe pod Kropywnyckim. "Lotnisko Kanatowe jest pod ostrzałem" - cytuje Ukrinform szefową administracji obwodu kirowohradzkiego Mariję Czorną. Zaapelowała ona do mieszkańców, by nie wychodzili z ukrycia do czasu zakończenia alarmu przeciwlotniczego.

Kanatowe to lotnisko należące do ukraińskich sił zbrojnych. Leży około 250 km od Kijowa.

Rosjanie zaatakowali lotnisko Kanatowe pod Kropywnyckim

Przez Chersoń, na południu Ukrainy, jedzie rosyjska kolumna wojskowa - poinformował we wtorek szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta, cytowany przez Ukraińską Prawdę. Według niego Rosjanie biorą mieszkańców jako zakładników.

Przedstawiciel władz przekazał w mediach społecznościowych, że Rosjanie, którzy wkraczają do miasta, biorą miejscowych mieszkańców w niewolę. - Najpewniej będą wykorzystywani jako żywa tarcza, by siły rosyjskie mogły przesuwać się naprzód - twierdzi Łahuta. W mieście włączono alarm przeciwlotniczy, słychać silne wybuchy.

Siły ukraińskie wciąż utrzymują Mariupol i Wołnowachę, dwa miasta atakowane przez wojska rosyjskie - poinformował we wtorek na Facebooku szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Wołnowacha jest jednak niemal zniszczona, a Mariupol pozbawiony prądu.

"Wołnowacha jest prawie zniszczona, ewakuowano stąd prawie 30 osób, a kolejne 100 wyjechało samodzielnie" - napisał Kyryłenko. W Mariupolu nie ma prądu, bo rosyjski ostrzał zniszczył linie elektryczne. Bez prądu są też miejscowości: Toneńke, Sewerne, Wodiane, Newelske i Nowoseliwka Druga. Nowoseliwka Trzecia została ostrzelana, ale nie ma tam strat wśród ludności cywilnej.

RadioZET.pl/ PAP