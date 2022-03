"Największy exodus w tym stuleciu". Połowa uchodźców z Ukrainy trafiła do Polski

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę z zaatakowanego kraju, w ciągu niespełna tygodnia, uciekło milion osób. To najszybszy exodus uchodźców w tym stuleciu - podało w nocy ze środy na czwartek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Dane te skomentował szef UNHC. "Dla wielu innych na Ukrainie nadszedł czas, by ucichły karabiny, aby można było nieść ratującą życie pomoc humanitarną" - napisał w mediach społecznościowych Filippo Grandi.

Wcześniej w środę UNHCR informowało o prawie 836 tys. uchodźców z Ukrainy, a we wtorek - o około 660 tys. osób, które uciekły z kraju. Agenda ONZ, która prognozowała wcześniej, że Ukrainę może opuścić do 4 mln uchodźców, ostrzega, że liczba ta może wzrosnąć.

Milion osób uciekło z Ukrainy. Połowa z nich trafiła do Polski

Krajem, który zdecydowanie przoduje, jeśli chodzi o liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, jest granicząca z nią Polską. Według najnowszych danych, które w środę wieczorem udostępniła Straż Graniczna, do naszego kraju przybyło już ponad pół miliona osób zza wschodniej granicy.

"Ponad pół miliona osób wjechało od 24.02 z Ukrainy do Polski. Dzisiaj, tj. 02.03, do godz. 15.00 funkcjonariusze SG odprawili 51,6 tys. osób, od wybuchu wojny w Ukrainie - 504,6 tys." - podała Straż Graniczna na Twitterze.

Według danych MSZ spośród ponad pół miliona ludzi, którzy przybyli do Polski, blisko 280 tys. to obywatele Ukrainy, a ok. 2,5 tysiąca to Polacy. Wśród uciekających przed wojną są też obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

Kolejne osoby z Ukrainy wciąż trafiają do Polski. Tylko w środę wieczorem poinformowano m.in. o ok. 700 osobach, które przyjechały do Warszawy oraz ok. 500, które przybyły do Krakowa.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

