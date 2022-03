Odłamek rakiety na podwórku Zełenskiego. Spadł obok daczy prezydenta

„Obok” - zacytował słowa prezydenta Nikiforow. Nie podał żadnych innych szczegółów. Zamieścił natomiast zdjęcia przypuszczalnego odłamka rakiety.

O tym, że życie prezydenta Ukrainy jest potencjalnie zagrożone, mówiło się od dawna. - Prezydent Zełenski uosabia demokratyczne aspiracje i ambicje Ukrainy i narodu ukraińskiego, dlatego też pozostaje głównym celem Rosjan - podkreślił w wypowiedzi dla amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

W piątek brytyjski dziennik "The Times" przekazał, że Wołodymyr Zełenski przeżył w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej trzy próby zamachu. Dodano, że przed końcem tego tygodnia zapewne podjęta zostanie kolejna. Według "The Times" do zabicia ukraińskiego prezydenta wysłano najemników ze wspieranej przez Kreml grupy Wagnera oraz czeczeńskie siły specjalne. Próby obu miały zostać udaremnione przez przeciwników wojny w szeregach rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), którzy przekazali Ukraińcom ostrzeżenie.

Prezydent Ukrainy nie ustaje w zagrzewaniu Ukraińców do walki. Wciąż jest na posterunku. - Nie milczcie, wychodźcie na ulice, wspierajcie Ukrainę, bo jeżeli Ukraina padnie, zginie cała Europa - mówił w piątek.

