Rosja stawia ultimatum. Chce kapitulacji jednego z miast. "Nie ma wątpliwości, co przygotowali"

Do wczesnych godzin porannych w poniedziałek 21 marca obowiązywać ma ultimatum rosyjskiego ministerstwa obrony wobec Ukrainy ws. Mariupola - informują dziennikarze Reutersa i "Financial Times". Czy oznacza to, że Rosjanie żądają kapitulacji położonego na południu Ukrainy miasta?

Wojna w Ukrainie trwa już 25. dobę. W niedzielę późnym wieczorem doszło do kilku silnych eksplozji w Kijowie. Pod ostrzałem jest też m.in. Charków. Czy istnieje szansa na zawieszenie broni?

Rosja stawia ultimatum. Chce kapitulacji Mariupola?

Wołodymyr Zełenski przyznał, iż jest gotów negocjować z Władimirem Putinem. Jego zdaniem, bez tego wojna się nie skończy. Prezydent Ukrainy przestrzegł jednak, że niepowodzenie rozmów może doprowadzić do III wojny światowej.

Tymczasem amerykański dziennikarz i korespondent Reutersa Phil Stewart, cytując rosyjską agencją RIA Novosti - która powołuje się z kolei na rosyjskie ministerstwo obrony - poinformował, że do wczesnych godzin porannych w poniedziałek 21 marca obowiązuje rosyjskie ultimatum wobec Ukrainy.

Jak wynika z tweeta Stewarta, ultimatum ma dotyczyć położonego na południu Ukrainy Mariupola. Więcej szczegółów podał z kolei Max Seddon z "Financial Times":

"Rosja dała Ukrainie czas do 5 rano na oddanie Mariupola, twierdząc, że pozwoli 130 tys. pozostałych cywilów na opuszczenie miasta. Język, którym posługuje się w stosunku do sił kijowskich - »nacjonaliści, bandyci« - nie pozostawia wątpliwości co do tego, co Rosja dla nich przygotowała" - napisał.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo

RadioZET.pl/Twitter