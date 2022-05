Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Lwów. Słychać potężne wybuchy

Rosjanie przeprowadzili ataki rakietowe na terytorium obwodu lwowskiego – podała we wtorek agencja Ukrinform. We Lwowie było słychać potężne eksplozje. W mieście występują przerwy w dostawie prądu – przekazał mer Andrij Sadowy.

Szef lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozytskyi poinformował o atakach rakietowych i zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Wcześniej w mediach społecznościowych informowano, że we Lwowie słychać było odgłosy wybuchów – obecnie wiadomo o co najmniej pięciu.

Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że w wyniku przeprowadzonego przez rosyjskie wojsko ataku rakietowego zostały uszkodzone dwie elektrownie. W części miasta występują zakłócenia w dostawach prądu.

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE

RadioZET.pl