Rosjanie zastrzelili pracowników ukraińskiej poczty. Czołg rozjechał ich samochód

Pracownicy poczty w obwodzie zaporoskim rozwozili emerytury i korespondencję. Jak napisał Ołeksandr Staruch w komunikatorze Telegram, między miejscowościami Jehorowka i Nowosełowka samochód Ukrposzty usiłował wyminąć się z nadjeżdżającym rosyjskim czołgiem.

"W odpowiedzi rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do cywilnego pojazdu, a następnie najechali na niego. Zginęli kobieta i mężczyzna" - przekazał szef obwodu zaporoskiego.

Rosjanie zastrzelili pracowników ukraińskiej poczty

Według Starucha pracownikom Ukrposzty, którzy w niedzielę przyjechali na miejsce śmierci swoich kolegów, nie udało się zabrać ciał ze względu na obecność rosyjskich czołgów. Zrobili jedynie fotografie.

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiadomił w poniedziałek, że w pobliżu ukraińskiej stolicy toczą się zacięte walki, a rosyjskie wojska celowo zabijają cywilów i niszczą miasteczka obwodu kijowskiego.

"Pod Kijowem trwają zacięte walki. Ze szczególną wściekłością wróg niszczy Buczę, Hostomel, Worzel, Irpień. Celowo zabijani są cywile. Zginął wójt gminy hostomelskiej Jurij Pryłypko, kiedy rozdawał chleb i leki. To mój kolega, którego dobrze znałem ze Stowarzyszenia Miast, z naszej współpracy. Wieczny odpoczynek" - powiedział Kliczko na nagraniu wideo opublikowanym w komunikatorze Telegram.

"Kijów wysłał pomoc humanitarną do Czernihowa. Próbujemy dostarczyć (ją) do Buczy i Hostomla. (...) Stolica przygotowuje się do obrony. Razem damy radę! Chwała Ukrainie! - oświadczył mer.

RadioZET.pl/ PAP

