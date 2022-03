Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Kilka dni temu Rosjanie, którzy nie poczynili znaczących postępów, zmienili taktykę i zaczęli agresywniej atakować wiele ukraińskich miast. Bombardowania nasiliły się, zwiększając liczbę ofiar. Żołnierze Władimira Putina za nic mają prawo międzynarodowe, korzystając z zakazanych broni m.in. bomb próżniowych, których zabrania Konwencja Genewska.

Jednym z pozytywnych czynników wojny jest bohaterska postawa Ukraińców, którzy zaciekle bronią swojego kraju. To głównie dzięki ich motywacji i hartu ducha, rosyjska armia nie potrafi znacząco posuwać się do przodu. Ponadto zawodzą kwestie logistyczne. Agresor od samego początku ma problemy z zapasami paliwa, jedzenia, a same morale Rosjan są bardzo słabe. W poniedziałek potwierdził to John Kirby.

Rzecznik Pentagonu: Rosjanie są sfrustrowani

- Rosjanie nadal są sfrustrowani i spowolnieni i nie dokonali żadnych znaczących postępów w ciągu kilku ostatnich dni, za wyjątkiem południa (...) Oceniamy, że w miarę jak ich frustracja narasta, polegają w większym stopniu na ostrzale z daleka - powiedział rzecznik Pentagonu, dodając, że oznacza to większą liczbę ofiar cywilnych. Zaznaczył, że ofiarami tego ostrzału w szczególnym stopniu są Charków i Mariupol.

Kirby pytany o możliwą stałą obecność żołnierzy na wschodniej flance NATO, przyznał, że Sojusz Północnoatlantycki rozważy to "odpowiednim czasie".

- W świetle tej inwazji, byłoby rozważne spojrzeć na rozmieszczenie sił w Europie (...) i w odpowiednim czasie to zrobimy. Ale teraz to nie jest czas, by na nowo rozrysowywać mapę rozmieszczeń. Jesteśmy skupieni na zapewnieniu, by w lepszy sposób wzmocnić nasze zdolności, zdolności sojuszu

RadioZET.pl/PAP/Oskar Górzyński