"Po raz kolejny rosyjsko-terrorystyczne wojska prowadzą punktowe uderzenia w jądrowe obiekty Ukrainy" - pisze SBU. W niedzielę Rosjanie ostrzelali z systemów Grad teren Narodowego Centrum Naukowego "Charkowski Instytut Fizyczno-Techniczny". W centrum znajduje się doświadczalna jądrowa instalacja "Źródło neutronów" - dodaje SBU.

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie ostrzelali elektrownię jądrową w Zaporożu. Szef koncernu Enerhoatom Petro Kotin, cytowany w niedzielę przez portal Suspilne, powiedział, że na terenie ukraińskich elektrowni atomowych w Czarnobylu i Zaporożu są rosyjskie wojska, a personel jest terroryzowany.

- I na czarnobylskiej, i na zaporoskiej elektrowni atomowej przebywają obecnie rosyjscy najeźdźcy. Zajęli te dwa obiekty - powiedział Suspilnemu szef ukraińskiego koncernu obejmującego elektrownie jądrowe na Ukrainie.

Jak dodał, okupanci mają na terenie zaporoskiej elektrowni 500 żołnierzy. - Do czarnobylskiej elektrowni według naszych informacji przybyło jeszcze tysiąc. Nie pójdą stamtąd. Bezpośrednio mówią o tym naszemu personelowi: "Róbcie to, co wam mówimy. W innym przypadku pociągniemy was do grobów" - przekazał Kotin. - Tym terroryzują nasz personel. Całe kierownictwo elektrowni działa pod kierunkiem rosyjskiego dowódcy, który wydaje im rozkazy - powiedział szef Enerhoatomu.

RadioZET.pl

