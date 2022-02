UE ogłasza kolejne restrykcje dla Rosji. "Putin niszczy przyszłość swojego kraju"

UE po raz pierwszy sfinansuje zakup i dostawę broni oraz sprzętu do zaatakowanego kraju - powiedziała w niedzielę w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przedstawiając szereg kolejnych restrykcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę.

Wojna w Ukrainie stała się faktem. Władimir Putin ogłosił w czwartek nad ranem rozpoczęcie ''operacji specjalnej w Donbasie''. W całej Ukrainie obowiązuje stan wojenny.

Ukraińcy bronią się przed zmasowanymi atakami rosyjskich wojsk, które prowadzone są praktycznie ze wszystkich kierunków poza zachodnim. Rosjanie zaatakowali też większość dużych miast Ukrainy, w tym Kijów i Charków. Tych dwóch nie udało im się zdobyć, wciąż są pod kontrolą wojsk ukraińskich.

UE zakazuje Rosji lotów nad Europą, wyłącza też rosyjskie media

Na rosyjską agresję zareagowała społeczność międzynarodowa, która w większości potępiła ruch Putina oraz nałożyła na Rosję daleko idące sankcje. Wśród nich jest m.in. zamrożenie aktywów przedstawicieli rosyjskich władz. Wkrótce ma zostać ogłoszona blokada płatności SWIFT dla Rosji. Kolejne sankcje ogłosiła też Unia Europejska.

Jak poinformowała podczas niedzielnej konferencji prasowej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, UE "po raz pierwszy sfinansuje zakup oraz dostawę broni i sprzętu do zaatakowanego kraju". Ale to nie wszystkie retorsje, jakie spotkają Kreml ze strony Europy.

Zamykamy przestrzeń powietrzną UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Również tych prywatnych Ursula von der Leyen

Oprócz tego szefowa KE przekazała, że Unia zakazuje "machiny medialnej Kremla w na terenie UE". - Russia Today i Sputnik oraz ich spółki zależne nie będą już mogły szerzyć swoich kłamstw, aby usprawiedliwić wojnę Putina - stwierdziła.

Zapowiedziała też prace nad zakazaniem rosyjskim oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na unijnych rynkach. - Putin wkroczył na ścieżkę mającą na celu zniszczenie Ukrainy. Ale to, co w rzeczywistości robi, to niszczy także przyszłość jego własnego kraju - oceniła von der Leyen.