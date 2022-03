Ukraińska armia odzyskała kontrolę nad Makarowem. "Flaga została podniesiona"

Po wielu dniach walk siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad zajętą wcześniej przez wojska rosyjskie miejscowością Makarów, położoną ok. 70 km na zachód od Kijowa - poinformowały we wtorek m.in. CNN oraz "The Kyiv Independent", cytując komunikat sił zbrojnych Ukrainy. Informację przekazał również profil ukraińskiego parlamentu na Facebooku.