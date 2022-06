W trzy dni zebrali środki na sprzęt dla ukraińskiej armii. "Duże i bardzo duże przelewy"

Ukraińcy nie tylko dzielnie stawiają opór przeciw rosyjskiemu najeźdźcy. Zwykli obywatele starają się również wspomagać swoją armię, także finansowo. Jak poinformowała fundacja działacza politycznego i showmana Serhija Prytuły. w ciągu trzech dni zebrano pieniądze na zakup czterech bezzałogowców Bayraktar dla ukraińskiej armii.

Ukraina. W ciągu trzech dni zebrano pieniądze na sprzęt dla armii

Organizacja przekazała, że kwota, którą zebrano, wyniosła 600 mln UAH (ponad 90,3 mln PLN). Prytuła zaznaczył, że celem akcji było uzbieranie w ciągu tygodnia pieniędzy na zakup trzech dronów bojowych. Tymczasem w trzy dni zebrano środki na cztery drony.

Artysta napisał na Facebooku, że znaczna część przelewów to kwoty od 2 do 200 hrywien. "To będą prawdziwie narodowe Bayraktary" - podkreślił,dodając: "Są przelewy duże i bardzo duże".

Opublikował w internecie zdjęcie przedstawiający banknot o wartości 20 UAH z napisem wykonanym ołówkiem: "na Bayraktar".

