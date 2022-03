Wielkie straty Rosjan po 25 dniach wojny. Ujawniono nowe dane

Rosjanie stracili w 25 dni od rozpoczęcia wojny w Ukrainie ok. 15. tysięcy żołnierzy, blisko 500 czołgów i 1,5 tys. bojowych wozów piechoty – wynika z danych sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych przekazanych w poniedziałek rano na Facebooku.

Wojna w Ukrainie przynosi Rosjanom coraz większe straty, co jednak nie oznacza, że wynik inwazji jest rozstrzygnięty. Rosjanie ściągają rezerwy i niewykluczone, że – wobec niepowodzenia szybkiej kampanii – planują wojnę na wyniszczenie.

W poniedziałek 21 marca ukraiński sztab generalny sił zbrojnych podał nowe dane dotyczące możliwych strat agresora. Ukraina szacuje, że Rosjanie stracili ok. 15 tysięcy żołnierzy (zabici, ranni, wzięci do niewoli). Ponadto, jak czytamy, agresorzy stracili w Ukrainie 498 czołgów, 97 samolotów, 121 śmigłowców i 1,5 tys. bojowych wozów piechoty.

Sztab wyszczególnia też inny z utraconych sprzętów wojskowych armii Rosji: 240 jednostek artyleryjskich, 80 wyrzutni, 45 jednostek sprzętu obrony przeciwlotniczej, prawie 1000 samochodów, trzy jednostki pływające, 60 cystern, 24 drony i 13 jednostek sprzętu specjalnego.

Jak analizuje Ośrodek Studiów Wschodnich, twarda obrona ukraińskich wojsk zadaje agresorom duże straty, niemniej Ukraińcy nie zdołali odzyskać inicjatywy operacyjnej. „Ich sukcesy mają charakter doraźny i krótkotrwały” - piszą w analizie z 20 marca Andrzej Wilk, Piotr Żochowski i Sławomir Matuszak. Eksperci przewidują, że wobec prowadzonej przez Rosję brutalnej wojny na wyniszczenie można założyć, ze "opór stawiany przez jednostki ukraińskie będzie coraz mniej skuteczny".

