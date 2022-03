Władimir Putin ma zamiar zaangażować ODKB. Kirgizów, Uzbeków i inne narodowości – powiedział w telewizji Ukraina 24 sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow i powołał się na dane ukraińskiego wywiadu.

Wojna w Ukrainie. Wyciekły nowe plany Putina

– Nasz wywiad ostrzega. [...] Myślę, że jeśli tak się stanie, będzie to nie do przyjęcia. Co więcej, mamy informacje, że Putin gromadzi ludzi z Dalekiego Wschodu, gdzie mieszkają Udmurci i Jakuci – ujawnił Daniłow.

W skład Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, oprócz Rosji, wchodzą także Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Przypomnijmy, że 6 stycznia br. na wniosek prezydenta Kazachstanu nastąpiło wkroczenie wojsk krajów członkowskich organizacji na terytorium Kazachstanu w związku z trwającymi protestami przeciwko drastycznym podwyżkom cen gazu.

RadioZET.pl/PAP