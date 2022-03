Armia rosyjska zrzuciła z samolotów bomby na szpital dziecięcy w Mariupolu. Zniszczenia są ogromne – poinformowała w środę w Telegramie rada miejska Mariupola.

- Zbombardowanie z powietrza (szpitala) jest ostatecznym dowodem. Dowodem na to, że dochodzi do ludobójstwa na Ukraińcach (…) Nigdy nie popełniliśmy i nigdy nie popełnilibyśmy takiej zbrodni wojennej w miastach Donieck, Ługańsk czy w żadnym regionie – powiedział Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do dwóch miast znajdujących się pod kontrolą prorosyjskich separatystów. - Okrucieństwo! (...) Zatrzymajmy te morderstwa – apelował ukraiński prezydent.

Zełenski: dochodzi do ludobójstwa na Ukraińcach

- Ukraina nie jest w stanie sama powstrzymać wojny z Rosją i państwa muszą działać teraz, zanim będzie za późno - mówił w środę wieczorem Wołodymyr Zełenski w rozmowie z brytyjską stacją Sky News. Ukraiński prezydent ponowił apel o wprowadzenie strefy zakazu lotów.

Zarzucił krajom zachodnim niezdecydowanie w kwestii zamknięcia nieba przed "nazistami", jak nazwał Rosjan, mówiąc: - Nie możecie się zdecydować, czy zamknąć, czy nie zamknąć... nie możecie się zdecydować.

"Barbarzyńskie użycie siły militarnej przeciwko niewinnym cywilom w suwerennym kraju" potępił Biały Dom, a brytyjski premier Boris Johnson mówił o "niemoralnych" działaniach" Rosji.

Władze oblężonego Mariupola podały, że w wyniku nalotu na kompleks szpitalny rannych zostało co najmniej 17 pracowników szpitala.

Szef władz obwodowych poinformował natomiast, że od początku rosyjskiej inwazji w Mariupolu zginęło już co najmniej 1207 cywilów. W środę 47 osób pochowano w zbiorowej mogile.

RadioZET.pl/ PAP/ Facebook

