"Rosja przygotowuje się do potężnych uderzeń". Wołodymyr Zełenski ostrzega

Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje się do kolejnych silnych uderzeń. - Na wschodzie naszego kraju sytuacja pozostaje niezwykle trudna. Wojsko rosyjskie w Donbasie i w okolicach Charkowa przygotowuje się do nowych potężnych uderzeń. Przygotowujemy się do jeszcze aktywniejszej obrony. Wykorzystajmy wszystkie możliwości - zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne - powiedział prezydent Ukrainy.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow powtórzył w piątek, że Rosja może użyć na Ukrainie broni chemicznej i jego kraj musi być na to przygotowany.

Zełenski: Rosja planuje kolejne potężne uderzenia

- Wiemy, że pomimo zakazu używania broni chemicznej przez wszystkie instytucje międzynarodowe, Rosjanie używali jej w Syrii. Mamy świadomość, że mogą to zrobić w naszym kraju. Musimy być na to przygotowani - oświadczył Daniłow na Telegramie.

Wcześniej w piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że USA przekazały Ukrainie sprzęt ochronny przeciwko ewentualnym atakom chemicznym lub biologicznym.

- W ramach pomocy dla naszych ukraińskich partnerów rząd USA dostarcza rządowi Ukrainy ratujący życie sprzęt i środki, które mogą zostać wykorzystane w razie użycia przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej - powiedziała Psaki.

