Wołodymyr Zełenski podjął zdecydowaną decyzję. "On myślał tylko o sobie"

Wołodymyr Zełenski przekazał, że zwolnionym szefem SBU w obwodzie charkowskim jest Roman Dudin. – Przyjechałem, zorientowałem się w sytuacji i zwolniłem szefa obwodowej SBU za to, że nie działał on na rzecz obrony miasta od pierwszych dni wojny, a myślał tylko o sobie" – powiedział ukraiński prezydent w nagraniu wideo, opublikowanym w niedzielę wieczorem.

Charków. Zełenski zdymisjonował szefa regionalnej SBU

Prezydent Ukrainy zapewnił, że władze obwodu charkowskiego i głównego miasta regionu – Charkowa, wykazały się skutecznością w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji. Ocenił, że "armia, policja, mer Charkowa, administracja obwodu działają na rzecz zwycięstwa". Poinformował, że jedna trzecia obwodu charkowskiego wciąż jest okupowana przez wojska rosyjskie.

Zełenski spotkał się w niedzielę z merem Charkowa Ihorem Terechowem i szefem obwodu Ołehem Syniehubowem. Odwiedził też pozycje wojsk ukraińskich na froncie. Kilka godzin po wizycie Zełenskiego w Charkowie miała miejsce seria eksplozji. Agencja Reutera podała, że na północny wschód od centrum miasta pojawiła się smuga ciemnego dymu.

Charków to drugie co do wielkości miasto Ukrainy, liczące przed inwazją rosyjską blisko 1,5 mln mieszkańców. Leży zaledwie około 40 km od granicy z Rosją. Po kilku tygodniach względnego spokoju, rosyjskie wojska wznowiły w ostatnich dniach ostrzał dzielnic mieszkalnych w Charkowie.

RadioZET.pl/PAP