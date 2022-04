Zełenski: rosyjskich zbrodni w Ukrainie jest więcej. Świat nie poznał prawdy

- Oni zabijają całe rodziny, też dzieci. Zwracam się do was w imieniu pomordowanych cywilów, niektórzy po torturach - powiedział Wołodymyr Zełenski do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, która obraduje w Nowym Jorku.

Wołodymyr Zełenski wystąpił przez Radą Bezpieczeństwa ONZ, która obraduje w Nowym Jorku i zajmuje się kwestią wojny w Ukrainie. - Jeśli nie otrzymamy gwarancji bezpieczeństwa, Rosja zaatakuje nas ponownie - powiedział prezydent Ukrainy.

- Oni zabijają całe rodziny, też dzieci. Zwracam się do was w imieniu pomordowanych cywilów, niektórzy po torturach - zaapelował Zełenski. - Bucza to tylko jeden z przykładów tego, co Rosjanie robili w Ukrainie. Ale ich jest więcej. Tylko świat jeszcze nie poznał prawdy - dodał.

- Wszyscy wiemy, jak odpowie Rosja na oskarżenia; obwini wszystkich innych, tak jak robiła to w sprawie MH17 i w sprawie Syrii - podkreślił prezydent Ukrainy.

Więcej informacji wkrótce.

RadioZET.pl

Wojna w Ukrainie na żywo. Najnowsze informacje