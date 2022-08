"To poniżające". Ostre słowa Zełenskiego pod adresem Europy

Europa nie może być "moralnie głucha" - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanej w środę wieczorem odezwie do narodu. W imieniu wywiadu wojskowego podziękował też mieszkańcom okupowanych terytoriów za przekazywane informacje.

Wołodymyr Zełenski od początku wojny w Ukrainie regularnie publikuje w mediach społecznościowych nagrania z przemówieniami adresowanymi do swoich rodaków. Kolejny taki filmik zamieścił w środę wieczorem. Tym razem prezydent Ukrainy odniósł się do kwestii europejskich wiz dla obywateli Rosji.

Przypomnijmy, że 30 i 31 sierpnia ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej na nieformalnym spotkaniu w Pradze dyskutowali o ograniczeniach wizowych dla obywateli Rosji. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował po posiedzeniu, że uzgodniono pełne zawieszenie umowy z Rosją o ułatwieniach wizowych.

Zełenski: Europa nie może być "moralnie głucha"

- Uważam, że jest to poniżające dla Europy, kiedy jest postrzegana tylko jako jeden wielki butik czy restauracja. Europa to przede wszystkim obszar wartości, a nie prymitywnej konsumpcji - powiedział. Jego zdaniem Rosjanie nie powinni mieć możliwości łatwego wjazd do krajów europejskich na takich zasadach, jak dotychczas.

- Kiedy obywatele państwa, które chce zniszczyć europejskie wartości, wykorzystują Europę w celach rozrywkowych, by zrobić zakupy czy dla urlopu, a sami pracują na wojnę albo po prostu milczą, [...] to jest to całkowicie sprzeczne z tym, w jakim celu Europa w ogóle się zjednoczyła - dodał.

- Europejskie zjednoczenie miało na celu utrzymanie pokoju na kontynencie, pracę na rzecz spokojnego i demokratycznego rozwoju krajów europejskich. Europa nie może być "moralnie głucha" - kontynuował szef ukraińskiego państwa.

Podziękował też w imieniu ukraińskiego wywiadu wojskowego mieszkańcom anektowanego Krymu i okupowanego południa Ukrainy za przekazywane przez nich informacje.

RadioZET.pl/PAP/Telegram