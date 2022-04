Wołodymyr Zełenski wspomniał o katastrofie smoleńskiej. "Jesteśmy solidarni"

Wołodymyr Zełenski każdego dnia publikuje w mediach społecznościowych nagrania, w których przemawia do rodaków. W niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy wspomniał o obchodach 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Zełenski o 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej: Dziś jesteśmy solidarni

- Dziś 12. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, która odebrała życie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i przedstawicielom polskiej elity. Dziś jesteśmy solidarni z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami, którzy twardą stoją przeciwko rosyjskiej agresji - zaznaczył.

W przeważającej części wypowiedzi Zełenski mówił o wojnie z Rosją, tłumacząc, że agresor popełnił "fatalne błędy", co do Ukrainy.

- Kiedy ludziom brakuje odwagi, by przyznać się do swoich błędów, przeprosić, dostosować się do rzeczywistości, uczyć się, stają się potworami. A kiedy świat to ignoruje, potwory decydują, że świat musi się do nich dostosować. Ukraina to wszystko zatrzyma. Nic nie pomoże rosyjskiemu tchórzostwu. Nadejdzie dzień, kiedy będą musieli przyznać się do wszystkiego, przyznać się do prawdy - przyznał.

Wołodymyr Zełenski: Zmiana stanowiska Niemiec na korzyść Ukrainy

Jednocześnie 44-latek opowiedział o rozmowie, jaką odbył z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Jednym z tematów było postawienie przed sądem wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne oraz jak zaostrzyć sankcje wobec Rosji. Jak wyjaśnił Zełenski postawa Niemiec "zmieniła się na korzyść Ukrainy".

- Zmiana stanowiska Niemiec jest logiczna, powiedział ukraiński polityk, ponieważ ten kierunek jest popierany przez większość narodu niemieckiego - wyjaśnił.

RadioZET.pl