Wpadka Łukaszenki. Wyszło kuriozalnie i śmiesznie

Alaksandr Łukaszenka z okazji zakończenia matur przemówił do młodzieży, chcąc im pogratulować zakończenia pewnego etapu w życiu. Opublikował zdjęcie, na którym pozował na tle motocykla w "odmłodzonej" stylizacji. Efekt jednak wyszedł odwrotny od zamierzonego.

Alaksandr Łukaszenka przemówił do młodzieży białoruskiej z okazji zakończenia egzaminów maturalnych. Ubrał się w dresy i sportową kurtkę. Jak podaje niezależna białoruska telewizja Biełsat TV, dyktator prawdopodobnie liczył, że w takim wydaniu zaimponuje absolwentom szkół.

Łukaszenka chciał się odmłodzić

"Zapewne zdecydował, że bomberka i czapka na tle motocykla będą bliżej »młodości«" - Najtrudniejszy etap w waszym życiu już dobiegł końca i teraz na pewno będzie już łatwiej – stwierdził Łukaszenka w przemówieniu. Tak na Twitterze skomentował Biełsat TV nowy wygląd dyktatora Białorusi.

Do nowego wyglądu Łukaszenki również odniósł się Tadeusz Giczan, niezależny dziennikarz z Białorusi. "Z jakiegoś powodu zespół PR Łukaszenki uznał, że przywódca narodu powinien wyglądać fajnie, zwracając się do maturzystów. Oto wynik, prawdopodobnie jedyną rzeczą, której brakuje do dopełnienia ostatecznego, fajnego dziecięcego wyglądu, jest deskorolka" - napisał na Twitterze.

"Żałosne i obrzydliwe jednocześnie" - pisze jedna z internautek pod opublikowanym zdjęciem na Twitterze. "Wygląda trochę jak Luigi z gry Mario Bros" - dodaje inny internauta.

