Straciła 5-miesięcznego syna i męża. "Ciało było czarne, a krew bulgotała w ustach"

Ołeksandra Korostełowa pochowała w Charkowie męża i 5-miesięcznego syna, którzy zginęli w wyniku rosyjskiego ostrzału. Rodzina wróciła do miasta po ewakuacji, co okazało się błędną decyzją - donosi agencja Unian.

Kobieta opowiedziała opowiedziała swoją tragiczną historię przy grobie syna i męża w wywiadzie dla Public Charków. Przez około dwa miesiące rodzina mieszkała poza Charkowem, ponieważ miasto zostało ewakuowane.

Pod koniec maja postanowili wrócić do miasta. Ołeksandra otrzymała ofertę pracy w salonie kosmetycznym. Teraz bardzo tego żałuje i apeluje do mieszkańców, aby nie spieszyli się i nie wracali jeszcze do domów.

Ołeksandra Korostełowa straciła w Charkowie męża i 5-miesięcznego syna

Tragedia wydarzyła się 26 maja. Mąż Ołeksandry z 5-miesięcznym synem na rękach odwiedził ją w salonie. Wtedy zaczęły spadać bomby. Jedna z nich trafiła w pokój, w którym byli. Zaczęli uciekać, ale na ulicę spadła kolejna bomba. Nastąpiła potężna eksplozja.

Oglądaj

Kobieta zobaczyła, że jej mąż leży na ziemi. Pamięta, że jego ciało było czarne, a krew „bulgotała” w jego ustach. Miał połamane ręce. Nigdzie nie było jej syna. Dopiero po kilku godzinach znaleziono ciało. Okazało się, że fala uderzeniowa wyrzuciła 5-miesięcznego chłopca na dach.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

Chłopiec i jego ojciec zostali pochowani w tym samym grobie. Kobieta przeżyła, ale fragment pocisku utkwił w jej nodze.

Pogrążona w żalu Ołeksandra mówiła, że jej mąż bardzo kochał syna. Pokazywała zdjęcia dziecka i wspominała, jak szczęśliwa była jej rodzina przed inwazją.

Ołeksandra stwierdziła, że jest za wcześnie na powrót do Charkowa. Zachęca ludzi, aby nie wracali do domu. Ona również wkrótce opuści Charków. W innym miejscu czeka na nią jej najstarszy syn i matka.

RadioZET.pl/Unian/Public Charkow

WOJNA W UKRAINIE - RELACJA NA ŻYWO: