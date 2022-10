Wściekły ojciec podpalił 4-letnią córkę. Dziewczynka walczy o życie

35-letni mężczyzna podpalił swoją 4-letnią córkę podczas kłótni z żoną. Dziewczynka w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Jej ciało zostało poparzone w 80 procentach.

Jak relacjonują media w Indiach, do wstrząsającego incydentu doszło w wiosce Kocha Barnag w stanie Jharkhand. Według policji pijany 35-latek wszczął awanturę domową z żoną, którą oskarżył o zdradę. "W przypływie wściekłości wyjął nóż i próbował zaatakować 30-latkę. Kobieta uciekła do innego pokoju i zatrzasnęła drzwi" – czytamy.

Indie. Ojciec podpalił swoją 4-letnią córkę

Mężczyzna nie potrafił opanować złości i oblał naftą, a następnie podpalił swoją 4-letnią córeczkę. Dziewczynka zaczęła krzyczeć, co wzbudziło podejrzenia sąsiadów, którzy ugasili ogień i wezwali na miejsce służby ratunkowe – podaje The Times of India.

4-latka trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze ocenili, że ma poparzone 80 procent ciała. W sprawie tego tragicznego zdarzenia wszczęto śledztwo. Policja aresztowała i przesłuchała 35-letniego mężczyznę.

RadioZET.pl/Times of India