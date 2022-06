Wstrząsający plan Łukaszenki. Dyktator ściąga do kraju wojsko i szykuje uderzenie

Białoruś prawdopodobnie przygotowuje się do zaatakowania Ukrainy, a Łukaszenka ściąga do kraju tysiące "wagnerowców" - dowiedział się dziennik "Fakt". Wiele wskazuje na to, że niebawem może dojść do prowokacji na białorusko-ukraińskiej granicy, która będzie stanowiła pretekst do ataku. Coraz częściej o uderzeniu ze strony Białorusi mówią przedstawiciele ukraińskiej administracji.