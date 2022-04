"Wszystko zrównamy z ziemią". Ukraiński wywiad odkrył plan Putina

Ukraiński wywiad wojskowy opublikował w środę wieczorem rozmowę, którą miał przeprowadzić rosyjski żołnierz ze swoją żoną. Sołdat przekazał, że jeśli do 10 maja nie zostaną poczynione postępy na froncie, Władimir Putin rozkazał zrównać z ziemią ukraińskie miasta.

Od 49 dni Rosjanie kontynuują inwazję na Ukrainę. Obecnie wojska Putina koncentrują się na ofensywie w Donbasie i opanowaniu pełnej kontroli nad Mariupolem. Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował w środę przechwyconą rozmowę rosyjskiego żołnierza z żoną.

Sołdat, którego zidentyfikowano jako Oleg Karasew, powiedział swojej żonie o otrzymanych przez rosyjskie wojsko instrukcjach dotyczących dalszych działań na Ukrainie. - Putin powiedział, że jeśli nic nie zrobimy do 10 maja, wszystko zrównamy z ziemią - mówił żołnierz.

"Rosja przeszła na taktykę niszczenia miast"

Wojskowy dodał: - Wciąż próbujemy „wyzwolić” Rubiżne, opuszczamy Lisyczańsk i Siewierodonieck. "Ta rozmowa potwierdza, że Rosja celowo przeszła na taktykę niszczenia ukraińskich miast i zbrodni na ludności cywilnej na bezpośrednie polecenie najwyższego kierownictwa wojskowego i politycznego kraju, w tym prezydenta Putina" - napisał na Telegramie ukraiński wywiad wojskowy.

Nowy rosyjski dowódca generał Aleksandr Dwornikow ma scentralizować dowodzenie działaniami militarnymi na Ukrainie, bo brak koordynacji i słabe planowanie są obok zaciętego oporu Ukraińców głównymi przyczynami niepowodzeń Rosji - oceniło w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

"Wyznaczenie przez Rosję generała armii Aleksandra Dwornikowa na dowódcę wojny na Ukrainie stanowi próbę scentralizowania dowodzenia i kontroli. Niezdolność do połączenia ze sobą i koordynacji działań wojskowych utrudniała dotychczasową inwazję Rosji. Podobnie jak wielu wyższych rangą rosyjskich generałów, Dwornikow ma wcześniejsze doświadczenie w dowodzeniu w Syrii" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

ZOBACZ TAKŻE: wojna na żywo - najnowsze informacje z Ukrainy

Dodano: "Ponadto od 2016 r. dowodzi on Południowym Okręgiem Wojskowym Rosji, graniczącym z ukraińskim Donbasem. W rosyjskim przekazie informacyjnym podkreślano ostatnio postępującą ofensywę w Donbasie, w miarę jak siły rosyjskie przekierowują swoją uwagę na wschód. Wybór Dwornikowa jest kolejnym dowodem na to, że zdecydowany opór ukraiński i nieskuteczne planowanie przed wojną zmusiły Rosję do ponownej oceny swoich działań".

Kilka dni temu podano, że generał, który ma na swoim koncie brutalne działania w Czeczenii i Syrii, został wyznaczony na dowódcę nowej fazy rosyjskiej wojny, koncentrującej się na wschodniej Ukrainie.

RadioZET.pl/PAP

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE