Wtedy może zakończyć się wojna w Ukrainie. Amerykanie podali datę

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przekazał sojusznikom z Europy, że zdaniem USA rosyjska wojna w Ukrainie potrwa do końca 2022 roku – poinformowała telewizja CNN.

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. Jak podaje CNN, amerykańscy i europejscy politycy coraz częściej oceniają, że obecnie "nie widać żadnego krótkoterminowego końca rosyjskiej inwazji".

Jak długo potrwa wojna w Ukrainie?

"Trudno jest dokładnie przewidzieć, jak długo potrwa wojna. Nic nie wskazuje na to, by ostateczne cele prezydenta Rosji Władimira Putina uległy zmianie. Jest mało prawdopodobne, że będzie dążył do negocjacji dyplomatycznych" – zauważa CNN, powołując się na przedstawicieli europejskich państw.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że walki w Ukrainie prawdopodobnie będą trwały "miesiącami lub nawet dłużej". "Niektórzy członkowie Kongresu i ich współpracownicy dokonują porównań do wojny koreańskiej, która trwała trzy lata" – informuje CNN.

Z kolei dwóch europejskich urzędników oceniło w rozmowie z amerykańską telewizją, że walki we wschodniej Ukrainie – gdzie siły rosyjskie mają rozpocząć nową ofensywę – mogą trwać od czterech do sześciu miesięcy, a następnie doprowadzić do sytuacji patowej.

RadioZET.pl/CNN