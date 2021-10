39-latek zabił nożem siedem osób i skoczył do rzeki. Trwają poszukiwania

Policja w Wuhan w Chinach poszukuje mężczyzny podejrzanego o zamordowanie siedmiu osób - przekazano w oświadczeniu we wtorek. 39-latek miał zabić nożem pięcioosobową rodzinę i dwójkę przypadkowych ludzi podczas ucieczki. Uciekając, skoczył z mostu - poinformowała tamtejsza policja.

Wuhan. Z relacji służb bezpieczeństwa wynika, że podejrzany podczas ucieczki dotarł do mostu na rzece Jangcy, z którego osaczony przez policję zdecydował się skoczyć do wody.

Jangcy jest najdłuższą rzeką w Chinach i w Azji, a w miejscu gdzie podejrzany skoczył z mostu, jest ona wyjątkowo szeroka - zauważa AFP. "Policja obecnie robi wszystko, by go znaleźć" - podały służby w komunikacie.

Wuhan. 39-latek zamordował siedem osób. Trwają poszukiwania

To samo źródło przekazało, że do morderstwa doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek około 1.00 w nocy we wsi Xiaosi, w okręgu administracyjnym miasta Wuhan.

Według lokalnych mediów, na które powołuje się agencja AP na miejscu morderstwa znaleziono ciała lokalnego sekretarza Komunistycznej Partii Chin o nazwisku Zhang, jego żony, synowej i jednego z wnuków. Drugie z dzieci znalezione na miejscu zdarzenia wciąż oddychało, przetransportowano je do szpitala.

Pozostałe dwie ofiary śmiertelne to przypadkowy przechodzień i kierowca samochodu, którego poszukiwany miał zabić, bo skradzionym autem chciał uciec z miejsca zdarzenia - dodało AP.

RadioZET.pl/ PAP