Francja wybiera prezydenta. Emmanuel Macron walczy z Marine Le Pen

Druga tura wyborów prezydenckich we Francji rozpoczęła się w niedzielę 24 kwietnia o godz. 8:00 i potrwa do godz. 19:00. W dużych miastach, jak m.in. w Paryżu, Marsylii czy Lyonie czas głosowania przedłużono do godz. 20. O fotel prezydenta Francji walczy Emmanuel Macron i liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen.

We Francji trwa druga tura wyborów prezydenckich, w której walczą Emmanuel Macron i proputinowską Marine Le Pen. 48,7 mln Francuzów, wpisanych na listy elektorów, wybierze prezydenta Francji na 5-letnią kadencję. Około 70 tys. lokali do głosowania będzie otwartych w godzinach 8-19. W dużych miastach, jak m.in. w Paryżu, Marsylii czy Lyonie czas głosowania przedłużono do godz. 20. Wstępne wyniki sondażowe francuskich wyborów powinniśmy poznać chwilę po godz. 20:00.

We Francji prezydent jest wybierany w powszechnych wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję z możliwością jednokrotnego jej odnowienia. Wygrany musi zebrać bezwzględną większość głosów oddanych w jednej lub dwóch turach, niezależnie od frekwencji.

Wybory prezydenckie we Francji. Macron czy Le Pen?

Pierwsza tura wyborów odbyła się 10 kwietnia. Wygrał ją Macron z wynikiem 27,85 proc. przed Le Pen, która uzyskała 23,15 proc. głosów. Reporter Radia ZET Jacek Czarnecki, który obserwuje wybory we Francji, rozmawiał z wyborcami Macrona i Le Pen. - Napisałem: Szanowny panie. Od 20 lat nie głosowałem po tym, jak policja zabiła mi syna, ale te wybory są ważne, a ja uważam, że tylko pan potrafi skutecznie rządzić Francją - powiedział wyborca Emmanuela Macrona. - Będę głosowała na Marine Le Pen, bo nie chcę, by Macron rządził. To nie jest głos serca, ale głos sprzeciwu, bo Macronowi już nie ufam - powiedziała z kolei wyborczyni Le Pen.

Frekwencja w I turze wyniosła 73,69 proc. i była najniższa od wyborów prezydenckich w 2002 r., kiedy do urn wyborczych przyszło 71,6 proc. uprawnionych do głosowania Francuzów.

W I turze startowali również: trockistka Nathalie Arthaud (Lutte Ouvriere), komunista Fabien Roussel (Francuska Partia Komunistyczna), samorządowiec Jean Lassalle (Resistons !), prawicowy publicysta Eric Zemmour (Rekonkwista), lider skrajnej lewicy Jean- Luc Melenchon (Francja Nieujarzmiona), mer Paryża Anne Hidalgo (Partia Socjalistyczna), lider koalicji Zielonych Yannick Jadot (Europa- Ekologia-Zieloni), republikanka Valerie Pecresse (Republikanie), antykapitalista Philippe Poutou (Nowa Partia Antykapitalistyczna) oraz suwerenista Nicolas Dupont-Aignan (Debout France).

RadioZET.pl/Jacek Czarnecki Radio ZET/ Katarzyna Stańko (PAP)