Dwa dni po tragicznym wybuchu gazu w Szczyrku, do podobnego dramatu doszło na Słowacji. Tam po eksplozji i pożarze w 12-piętrowym bloku zginęło co najmniej pięć osób. Tragiczny bilans może jeszcze wzrosnąć.

Do wybuchu gazu doszło w piątek w 12-piętrowym bloku mieszkalnym w Preszowie na wschodzie Słowacji. Jak poinformowała słowacka policja, zginęło co najmniej pięć osób. Jedna z nich to mieszkaniec, który usiłował ratować się, skacząc z balkonu płonącego budynku.

Strażacy i policjanci apelują, aby nie zbliżać się do bloku, który grozi też zawaleniem. Trwa akcja ratownicza i ewakuacja. Jest wielu rannych.

Strażacy potwierdzili, że część budynku została tak poważnie uszkodzona, że nie można dostać się na wyższe kondygnacje. Agencja TASR podała, że na miejsce tragedii jadą premier Słowacji Peter Pellegrini oraz ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych.

Wybuch gazu w Szczyrku

Przypomnijmy, że dwa dni wcześniej do tragicznego wybuchu gazu doszło w Szczyrku. Jak relacjonował jeden z mieszkańców kurortu, w środę wieczorem usłyszał potężną eksplozję. "Myślałem, że piec mi wybuchł. Poleciałem na dół do kotłowni i patrzę – wszystko w porządku. Za chwilę już straż, alarm" - opowiadał.

Do wybuchu gazu doszło o godzinie 18.26 w domu przy ulicy Leszczynowej 6. Po eksplozji trzykondygnacyjny dom całkowicie się zawalił. Pod gruzami znalazło się osiem osób. Wszyscy zginęli na miejscu. Ofiary to wielopokoleniowa rodzina bardzo znana w okolicy.

W akcji poszukiwawczej brało udział około 100 strażaków. Akcja od początku była utrudniona przez niesprzyjające warunki atmosferyczne i duże zadymienie.

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbrygadier Jacek Kleszczewski już w środę wieczorem przekazał, że siła eksplozji była tak ogromna, że uszkodzone zostały również trzy okoliczne budynki.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Prezídium Hasičského a záchranného zboru/Polícia Slovenskej republiky