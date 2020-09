Bejrut: miesiąc od wybuchu pod gruzami odnaleziono dziecko. Trwa akcja ratunkowa

Bejrut. W Libanie trwa akcja ratunkowa po wybuchu, który miał miejsce 4 sierpnia. Miesiąc od tej tragedii jedna z ekip ratunkowych natrafiła na "oznaki życia". To najprawdopodobniej dziecko. Przeżyło pod gruzami zawalonego sklepu prawie miesiąc.

Oznaki życia zostały odkryte w jednej z dzielnic mieszkalnym w Bejrucie w czwartek, 3 września — podają zagraniczne media. Na trop naprowadził pies poszukiwawczy.

Wybuch w Bejrucie. Po miesiącu odnaleźli "oznaki życia" pod gruzami

Jak podaje "The Times" do Libanu w ubiegłym tygodniu przybyli wolontariusze z Chile, aby przeszukiwać gruzy dzielnicy mieszkalnej. Nagle w miejscu zawalonego sklepu spożywczego zareagował pies poszukiwawczy. Zainstalowano więc sprzęt do skanowania termowizyjnego. Nagranie pokazało dwie osoby — u jednej z nich stwierdzono "oznaki życia".

Oznaki oddechu (dokładnie: 19 oddechów na minutę) i pulsu razem z czujnikiem temperatury oznaczają, że istnieje możliwość życia

- przekazał ratownik Eddy Bitar w rozmowie z dziennikarzami.

Na miejscu pracują także inne służby — oprócz załogi medycznej jest także wojsko, które dostarczyło niezbędny sprzęt do poszukiwań.

Eksplozja w Bejrucie

Do eksplozji w Bejrucie doszło 4 sierpnia. Przyczyną wybuchu była magazynowa saletra amnowa.

Fala wybuchu zniszczyła budynki w promieniu 10 kilometrów. W eksplozji zginęło 190 osób, a 6500 zostało rannych. 300 tysięcy ludzi straciło dom.

