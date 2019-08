Wybuch wulkanu na wyspie. Sieć obiegły wstrząsające filmy i zdjęcia

Do wybuchu wulkanu, który tworzy włoską wyspę Stromboli, doszło w środę. To aktywny wulkan, ale uruchamia się niezwykle rzadko. To jego druga erupcja w tym roku. Do Internetu trafiły nagrania oraz zdjęcia, na których widać ogromne kłęby dymu, unoszące się nad kraterem.