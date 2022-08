Szczegóły wybuchów na Krymie. "NYT" wskazał na sprawców eksplozji

Za wybuchami w rosyjskiej bazie wojskowej stoją Siły Zbrojne Ukrainy, które w tej operacji użyły tylko ukraińskiego sprzętu - poinformował we wtorek dziennik "The New York Times", powołując się na anonimowe źródło w ukraińskim wojsku. Ani Rosjanie, ani Ukraińcy oficjalnie nie potwierdzają tych doniesień.