Wybuchy w Mikołajowie. Mer alarmuje: Pamiętajcie o zasadzie dwóch ścian

Mikołajów to kluczowe miasto w drodze do Odessy. Rosjanom nie udało się go ani zdobyć, ani okrążyć. Chociaż siły ukraińskie wypchnęły okupantów z obwodu mikołajowskiego, rosyjskie wojska co pewien czas ostrzeliwują miasto rakietami.

- W poniedziałek rano w mieście słychać było wybuchy - powiedział mer Ołeksandr Senkiewicz. Władze miasta ostrzegły mieszkańców przed ryzykiem ostrzału.

Mikołajów. W mieście słychać było wybuchy

- Przyjaciele, proszę wszystkich, aby udali się do schronów lub pamiętali o zasadzie dwóch ścian - zaapelował Senkiewicz. Zasada dwóch ścian nakazuje, aby schronić się w pomieszczeniu nieprzylegającym do zewnętrznej ściany budynku. Pierwsza ściana przyjmuje siłę wybuchu, a druga zatrzymuje odłamki.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

Rosjanie ostrzelali Mikołajów w ubiegłym tygodniu. W wyniku ataku zniszczony został zakład produkcji mięsa w mieście.

RadioZET.pl/Sky News

WOJNA W UKRAINIE. RELACJA NA ŻYWO: