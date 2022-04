Wybuchy w Naddniestrzu. Rośnie ryzyko prorosyjskich prowokacji

We wsi Majak na terenie Naddniestrza (separatystyczna republika prorosyjska we wschodniej Mołdawii) doszło we wtorek rano do dwóch wybuchów - podały miejscowe władze. W wyniku eksplozji zawaliły się wieże radiowo-telewizyjna. To kolejny incydent, który budzi obawy o otwarcie nowego frontu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.