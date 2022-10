Awarię odkryto we wtorek wieczorem na odcinku rurociągu Przyjaźń kilkadziesiąt kilometrów od Płocka. - Systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu Przyjaźń na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu – około 70 kilometrów od Płocka. Jest to magistrala za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. W tym momencie nie są znane przyczyny zdarzenia – natychmiast zostało wyłączone tłoczenie w uszkodzonej nitce - przekazał PAP pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger

Wyciek został już prawdopodobnie zlokalizowany i zabezpieczony - poinformował reporter Radia ZET Michał Dzienyński. PERN powiadomił Rosjan o awarii, ale nie podał jeszcze terminu naprawy.

Awaria ropociągu Przyjaźń. PERN powiadomił Rosjan

- Tak, otrzymaliśmy zawiadomienie od polskiej firmy o wycieku. Nie ma informacji o terminie naprawy uszkodzeń - powiedział w rozmowie z dziennikarzami wiceprezes Transnieftu Siergiej Andronow. Poinformował również, że ropa nadal płynie do Polski.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn uspokaja, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. - Skala tego zdarzenia nie jest czymś, co rzutowałoby na bezpieczeństwo Polski, ale oczywiście to co się dzieje, to z czym mamy do czynienia w Europie wskazuje, że takie wycieki muszą być badane bardzo dokładnie i dlatego będziemy robić wszystko, żeby ostateczne ustalenia poczynić jak najszybciej - powiedział.

Według kujawsko-pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej do rozszczelnienia ropociągu Przyjaźń na odcinku zachodnim doszło w rejonie miejscowości Żurawice w gminie Boniewo - wcześniej podawano, że to miejscowość Łania w gminie Chodecz. Na miejscu pracują służby, w tym straż zakładowa PERN, która odpompowuje ropę z rozlewiska na polu kukurydzy.

Rurociąg Przyjaźń to jedna z największych tego typu konstrukcji na świecie. Transportuje ropę naftową z rosyjskiej Syberii do Europy Środkowej i dalej na zachód.

RadioZET.pl/Interfax.ru/PAP