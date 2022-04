Oficerowie polityczni, których zadaniem jest m.in. motywowanie rosyjskich żołnierzy, skierowali do okupantów list, w którym uzasadniają rosyjską „operację specjalną” w Ukrainie. Jego fragmenty, za serwisem InforNapalm, opublikował portal wp.pl.

Bitwa o Donbas to najprawdopodobniej najważniejsza walka wojny w Ukrainie. Nasi wschodni sąsiedzi od 58 dni bronią się przed agresorem z Rosji. Tymczasem tzw. oficerowie polityczni Kremla usprawiedliwiają działania Putina i zagrzewają swoich żołnierzy do ataku. Ujawniono fragmenty „lekcji” o „operacji specjalnej” w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Tak rosyjscy oficerowie opisują "operację specjalną"

"Drodzy towarzysze! Prezydent Putin postawił cele (...), toczy się walka o istnienie Rosji, waszych rodziców i dzieci!". Tymi słowami ma zaczynać się wykład jednego z oficerów politycznych, który towarzyszy armii rosyjskiej w bitwie o Donbas.

W sześciostronicowym materiale ujawnionym przez InformNapalm czytamy, że to Ukraina miała być winna wielu zbrodniom. Te i inne propagandowe tezy mają usprawiedliwić rosyjską agresję.

"Ukraińskie wojsko zabiło ponad 150 dzieci, jeszcze więcej zostało rannych (…) oni chcą wymordować wszystkich, którzy mówią po rosyjsku” – cytuje serwis Wp.pl. Autorzy tego wykładu dla rosyjskich żołnierzy piszą także o wspieraniu przez NATO i kraje Zachodu „faszyzmu ukraińskiego”. Dodają też, że przez rzekomo fałszywy obraz Rosji rozpowszechniony w Europie i na całym świecie cierpią obywatele, a rosyjskie dzieci "są poddawane atakom psychicznym i bezczelnym próbom zawstydzenia ich Ojczyzny".

Oficerowie Kremla przekazują także, że „Rosja została zmuszona do operacji specjalnej”.

"Nasz kraj został zmuszony do rozpoczęcia tej specjalnej operacji. Po prostu nie ma innego wyjścia. W przeciwnym razie musielibyśmy patrzeć, jak Ukraina, z niegdyś braterskiej republiki, stworzonej sto lat temu w ramach ZSRR, zmienia się w bardzo krótkim czasie w członka bloku NATO, który jest nam przeciwny. Wszystko to może doprowadzić do (...) bezpośredniego starcia zbrojnego Rosji z krajami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Musimy podjąć wszelkie działania, aby temu zapobiec" - podsumowano w „lekcji” dla rosyjskich żołnierzy.

RadioZET.pl/wp.pl

