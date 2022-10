Wylali pure ziemniaczane na "Stogi siana" Moneta. "Ten obraz nic nie będzie warty"

Aktywiści z Letze Generation (ostatnia generacja – red.) oblali obraz "Stogi siana" Claude'a Moneta w niedzielę w Muzeum Barberini w Poczdamie we wschodnich Niemczech. To kolejny tego typu akt protestu po tym, jak ponad tydzień temu działaczki klimatyczne z Just Stop Oil wylały zupę pomidorową na "Słoneczniki" Vincenta van Gogha w The National Gallery w Londynie.

Aktywiści Letze Generation po oblaniu obrazu przykleili się do ściany i wyjaśnili, że akcja jest próbą wstrząśnięcia społeczeństwem, aby zdało sobie sprawę, że znajduje się w obliczu katastrofy klimatycznej.

Aktywiści wylali pure na "Stogi siana" Moneta w Poczdamie

- Żyjemy w czasie katastrofy klimatycznej, a jedną waszą obawą jest zupa pomidorowa albo pure ziemniaczane na obrazie. Wiecie czego ja się obawiam? Boję się tego, o czym mówi nauka, że w 2050 roku nie będziemy mogli wyżywić swoich rodzin - powiedziała aktywistka. - Czy trzeba pure ziemniaczanego na obrazie, żebyście posłuchali? Ten obraz nic nie będzie warty, jeśli będziemy walczyć o jedzenie. Kiedy zaczniecie słuchać? Kiedy zaczniecie w końcu słuchać i przestaniecie zachowywać się, jakby nic się nie działo? - mówiła.

Grupa aktywistów wykorzystała obraz Moneta, aby dotrzeć do ludzi ze swoim przekazem. “Jeśli wylanie na obraz pure ziemniaczanego czy zupy pomidorowej jest potrzebne, aby uzmysłowić społeczeństwu, że obecny model oparty o paliwa kopalne wszystkich nas zabija, to będziemy to robić” - podkreślili członkowie Latze Generation, cytowani przez The Guardian.

Rzecznik prasowa muzeum w Poczdamie Carolin Stranz powiedziała agencji DPA, że obraz był umieszczony za szybą i “nie wygląda na to, by został uszkodzony”. Dodała, że policja szybko przyjechała na miejsce, a dłonie aktywistów udało się “stosunkowo łatwo” odkleić od ściany.

W 2021 roku członkowie Letzte Generation zorganizowali strajk głodowy przed budynkiem Reichstagu w Berlinie, aby zaprotestować przeciwko brakowi działań polityków w związku z kryzysem klimatycznym. Na początku tego roku przykleili się do jednej z najbardziej ruchliwych autostrad w Niemczech.

Grupa, która oskarża niemiecki rząd o ignorowanie wszelkich ostrzeżeń i doprowadzenie kraju na „krawędź przepaści”, twierdzi, że należy do ostatniego pokolenia, które może uchronić społeczeństwo przed upadkiem. “W obliczu tego bez strachu akceptujemy wysokie grzywny, zarzuty karne i pozbawienie wolności” - czytamy na stronie internetowej Latze Generation.

RadioZET.pl/The Guardian/DW.com