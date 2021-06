Dramatyczny wypadek autobusu z pielgrzymami. Nie żyje co najmniej 19 osób

W wypadku wiozącego pielgrzymów autobusu, który przewrócił się na ostrym zakręcie, zginęło co najmniej 19 osób, a 50 jest rannych - poinformowała pakistańska policja.

Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów doszło w piątek w prowincji Beludżystan na południowym zachodzie kraju. Jadący autobusem wracali do sąsiedniej prowincji Sindh z pielgrzymki do sanktuarium sufickiego świętego, kiedy kierowca stracił kontrolę nad pędzącym na ostrym zakręcie pojazdem i samochód się wywrócił - przekazała lokalna policja.

Z powodu kiepskiej infrastruktury drogowej i nieszanowania przepisów w Pakistanie często dochodzi do śmiertelnych wypadków - przypomina agencja Associated Press.

RadioZET.pl/PAP