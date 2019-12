Rozbił się autokar z pielgrzymami. 14 osób nie żyje, 18 rannych

Autokar wiozący w Nepalu pielgrzymów do słynnej świątyni Bhagwati w Kalinchowk gwałtownie zjechał z szosy i rozbił się. Zginęło 14 osób, a rannych zostało 18 - podała miejscowa policja.

Do wypadku doszło w niedzielę rano czasu polskiego 80 km na wschód od stolicy kraju, Katmandu. Rannych zabrano do pobliskich szpitali. Policja bada przyczyny wypadku i tłumaczy, że drogi były śliskie z powodu deszczu. Widoczność była również słaba z powodu porannej mgły. Nie jest też wykluczone, że doszło do awarii pojazdu.

W Nepalu często dochodzi do wypadków drogowych z powodu złego stanu dróg i pojazdów, a także niebezpiecznej jazdy.

Hinduistyczna świątynia poświęcona bogini Bhagwati leży w miejscowości Kalinchowk położonej na wysokości 3942 m n.p.m. i jest także wielką atrakcją turystyczną Nepalu.

RadioZET.pl/PAP