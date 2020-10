Polski bus zderzył się z ciężarówką na autostradzie. Pięć osób nie żyje

Do wypadku polskiego busa doszło w okręgu Oldenburg na północnym zachodzie Niemiec. Ofiary śmiertelne wypadku to kobieta i czterech mężczyzn. Byli w wieku od 27 do 50 lat.

Polski bus zderzył się z ciężarówką na niemieckiej autostradzie

Informację o wypadku zgłoszono policji krótko po północy - informuje Tagesschau, portal dziennika informacyjnego telewizji ARD. Na autostradzie A1, niedaleko miasta Wildeshausen, mikrobus z Polakami jadący w kierunku Osnabrueck wbił się pod ciężarówkę z przyczepą.

Według relacji straży pożarnej bus został całkowicie zniszczony. Początkowo w pojeździe widziano tylko dwie osoby, a trzech pozostałych pasażerów znaleziono dopiero po wyważeniu drzwi przez strażaków. Stwierdzono zgon wszystkich pięciu pasażerów. Kierowca ciężarówki nie odniósł poważnych ran.

Na autostradzie nie widać było żadnych śladów hamowania - powiedział rzecznik miejscowej straży pożarnej. Prawdopodobnie pojazd wjechał pod samochodów ciężarowy rozpędzony. Według policji ciężarówka stała z włączonymi światłami awaryjnymi na końcu korka spowodowanego robotami drogowymi.

