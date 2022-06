Wypadek na lotnisku. Samolot ze 126 osobami na pokładzie stanął w ogniu

Podwozie samolotu linii Red Air z Dominikany załamało się podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku w Miami. Maszyna, na pokładzie której znajdowało się 126 pasażerów, stanęła w ogniu. - Trzy osoby trafiły do szpitala z niewielkimi obrażeniami - przekazał rzecznik prasowy lotniska Greg Chin, cytowany przez CNN.

Wypadek zdarzył się we wtorek po godz. 17:30 lokalnego czasu. W trakcie lądowania samolotu, który przyleciał z Santo Domingo, złamało się podwozie.

Samolot zjechał z pasa startowego i utknął pomiędzy nim a drogą kołowania. Zapaliło się jedno ze skrzydeł, ale strażacy natychmiast zjawili się na miejscu i ugasili ogień specjalną pianą gaśniczą. Konieczne było też powstrzymanie wycieku paliwa.

Wypadek na lotnisku w Miami. Samolot stanął w ogniu

Strażacy przeszukali samolot, by upewnić się, że wszyscy go opuścili. Łącznie na pokładzie było 126 osób, w tym 11 członków załogi. Rzecznik lotniska w Miami Greg Chin przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że trzy osoby zostały przewiezione do szpitala z drobnymi obrażeniami.

Telewizja ABC News opublikowała na Facebooku nagranie płonącej maszyny, nad którą unosiły się kłęby czarnego dymu. “Wygląda to jak scena z filmu” - skomentował jeden z użytkowników.

Według władz lotniska pożar spowodowało złamanie przedniego podwozia. Przyczyny wypadku zostaną zbadane w toku szczegółowego dochodzenia.

