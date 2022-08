W tragicznym wypadku polskiego autokaru w Varazdin w Chorwacji zginęło 12 osób, 34 są ranne. - To pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Na miejsce wypadku udają się minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

12 osób zginęło, a 34 zostało rannych w wypadku polskiego autobusu w Chorwacji. Do tragedii doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy kraju, Zagrzebia.

Morawiecki: pasażerowie autobusu to pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie

"Dziś rano w tragicznym wypadku polskiego autokaru w Varazdin w Chorwacji zginęło 11 osób, a 34 są ranne i hospitalizowane. To pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie. Chcę przekazać moje najgłębsze wyrazy współczucia dla rodzin ofiar" - napisał szef polskiego rządu na Twitterze. Niestety, według najnowszych doniesień liczba ofiar wzrosła do 12.

Morawiecki dodał, że o szczegółach tragedii rozmawiał w sobotę rano z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovicem, który zapewnił o pełnym wsparciu chorwackich służb medycznych. "Poleciłem naszym służbom konsularnym organizację wsparcia dla rodzin uczestników wypadku" - poinformował.

"Do Chorwacji na moje polecenie udają się dziś minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z Zespołu Pomocy Medycznej" - przekazał szef rządu.

Jak powiedział agencji AFP rzecznik chorwackiej policji Marko Muric, wypadek miał miejsce około godziny 5.40. - Autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Kilka osób zginęło, kilkudziesięciu pasażerów jest rannych - przekazał.

Do wypadku doszło na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia - przekazała chorwacka agencja prasowa HINA.

RadioZET.pl/PAP